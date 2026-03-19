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Accident mortel à Saint-Louis : un “Ndiaga Ndiaye se renverse, deux morts et plusieurs blessés

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XALIMANEWS: Un grave accident de la circulation s’est produit mercredi après-midi sur la corniche de Saint-Louis, au niveau du quartier Cité Niakh, lorsqu’un minibus de type “Ndiaga Ndiaye” s’est renversé, faisant deux morts et de nombreux blessés, a indiqué le commandant de la 51e compagnie des sapeurs-pompiers.

Selon le capitaine René Samba Tine, 31 victimes ont été enregistrées au total, dont les deux personnes décédées. L’incident serait dû à un dérapage suivi du renversement du minibus.

Pour porter assistance aux victimes, les sapeurs-pompiers ont déployé six engins, et les blessés ont été immédiatement évacués à l’hôpital régional de Saint-Louis pour des soins. Les autorités locales ont appelé à la prudence sur cette portion de la corniche réputée accidentogène.

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