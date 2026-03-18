Eau potable : le Sénégal accélère les grands projets hydrauliques

XALIMANEWS: Le gouvernement sénégalais veut accélérer l’accès à l’eau potable. Lors du Conseil des ministres, le Président Bassirou Diomaye Faye a élevé la question de l’hydraulique au rang de priorité nationale.

Il a demandé au Premier ministre et au ministre de l’Hydraulique d’accélérer l’exécution des projets en cours, aussi bien en milieu urbain que rural. L’objectif est de garantir un accès équitable à l’eau à travers un nouveau schéma directeur hydraulique couvrant l’ensemble du territoire.

Le Chef de l’État a également insisté sur la réforme du secteur, notamment l’évaluation des délégations de service public et la mise en service prochaine d’unités de dessalement. Il a enfin annoncé le lancement imminent du projet stratégique des « Autoroutes de l’Eau », attendu avant la fin de l’année 2026.