Eid al-Fitr 2026 : la CMS annonce la Korité pour le vendredi 20 mars au Sénégal (Communiqué)

XALIMANEWS: Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xalima, la Coordination des Musulmans du Sénégal pour l’Observation du Croissant Lunaire (CMS/OCL) a annoncé que la lune n’a pas été aperçue ce mercredi 18 mars 2026, correspondant au 29 Ramadan 1447 H.

Après avoir recueilli les informations en provenance de ses correspondants nationaux et internationaux, la commission indique que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan n’a pas été observé.

Par conséquent, le jeudi 19 mars 2026 complétera le mois de Ramadan (Koor), tandis que le vendredi 20 mars 2026 sera le 1er jour du mois de Shawwal (Korité) 1447 H.