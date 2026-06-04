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UPA : Ousmane Sonko appelle à une réforme profonde de l’institution parlementaire africaine

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XALIMANEWS: En marge de la 85ᵉ session du Comité exécutif de l’Union Parlementaire Africaine (UPA), le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, a accordé une audience ce jeudi 4 juin au président du Comité exécutif de l’institution parlementaire continentale, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.

Cette rencontre a permis aux deux responsables d’échanger sur les missions, le fonctionnement et les perspectives d’avenir de l’UPA, dans un contexte où l’Afrique fait face à de nombreux défis politiques, économiques et sécuritaires.

Au cours des discussions, Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité de renforcer l’efficacité de l’Union Parlementaire Africaine. Il a notamment proposé plusieurs pistes de réforme destinées à moderniser le fonctionnement de l’organisation et à accroître son influence dans les grandes orientations politiques et institutionnelles du continent.

Le président de l’Assemblée nationale a également mis l’accent sur l’importance d’une meilleure coordination entre les recommandations de l’UPA et les décisions prises par l’Union africaine. Selon lui, une harmonisation accrue entre les deux institutions permettrait de renforcer la cohérence des politiques africaines et d’améliorer l’impact des actions menées en faveur du développement du continent.

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Cette audience s’inscrit dans la dynamique de réflexion engagée par les dirigeants africains pour consolider les mécanismes de coopération parlementaire et promouvoir une gouvernance continentale plus efficace, au service des populations africaines.

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