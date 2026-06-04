Centenaire d’Abdoulaye Wade : Diomaye Faye élève l’ancien président au rang de patrimoine national

XALIMANEWS: À l’occasion du lancement officiel des festivités marquant le centenaire de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a rendu un hommage appuyé à celui qu’il considère désormais comme une figure appartenant à toute la nation sénégalaise. Lors de cette cérémonie organisée à Dakar en présence de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques, religieuses et coutumières, ainsi que de Sindiély Wade, le président de la République a souligné que l’héritage de Wade dépasse largement les frontières du Parti démocratique sénégalais (PDS), dont il est le fondateur.

Selon Bassirou Diomaye Faye, Abdoulaye Wade ne saurait être réduit à son appartenance politique ou aux partisans qui l’ont soutenu au fil des décennies. Pour lui, l’ancien chef de l’État est devenu un patrimoine national dont le parcours et les réalisations appartiennent à tous les Sénégalais, y compris à ceux qui furent ses adversaires politiques.

S’adressant particulièrement à la jeunesse, le président de la République a expliqué que cet hommage ne devait pas être perçu comme une simple célébration du passé. Il a estimé que plusieurs qualités incarnées par Abdoulaye Wade demeurent une source d’inspiration pour les générations actuelles et futures. Parmi celles-ci figurent l’audace, la persévérance, le sens de la vision et l’attachement constant à la grandeur du Sénégal.

Le chef de l’État a également rappelé que la vie de Me Wade précède même la naissance de la République du Sénégal. Il a présenté l’ancien président comme un témoin privilégié et un acteur majeur de l’histoire nationale, ayant accompagné les différentes étapes de la construction du pays depuis les premières aspirations à l’indépendance jusqu’aux grandes transformations politiques contemporaines.

Bassirou Diomaye Faye a particulièrement insisté sur la vision développée par Abdoulaye Wade durant son parcours politique et à la tête de l’État. Il a salué un dirigeant qui refusait toute forme de fatalisme et qui considérait que le manque de ressources ne devait jamais empêcher un peuple de nourrir de grandes ambitions. Selon lui, l’ancien président croyait profondément à la capacité du Sénégal à réaliser de grands projets et à se projeter vers l’avenir avec confiance.

Le président de la République a aussi mis en avant la patience et la résilience qui ont caractérisé la carrière politique de Wade. Après plusieurs décennies passées dans l’opposition avant son accession au pouvoir en 2000, ce dernier a su, selon lui, conserver sa détermination tout en respectant ses adversaires. Il a également souligné sa capacité à placer l’intérêt national au-dessus des considérations partisanes.

Revenant sur les nombreuses épreuves traversées par l’ancien président, Bassirou Diomaye Faye a estimé qu’Abdoulaye Wade avait démontré une rare capacité à pardonner et à éviter toute rancune malgré les combats politiques menés durant sa longue carrière. Cette attitude, a-t-il souligné, constitue l’un des enseignements majeurs que les responsables politiques d’aujourd’hui peuvent retenir de son parcours.

En conclusion, le chef de l’État a dressé le portrait d’un homme dont l’empreinte restera durablement inscrite dans l’histoire du Sénégal. Il a décrit Abdoulaye Wade comme un homme de combat, animé par une vision forte pour son pays, mais qui n’a jamais laissé le pouvoir définir son engagement. À travers cette célébration du centenaire, les autorités sénégalaises entendent ainsi rendre hommage à l’une des figures les plus marquantes de la vie politique nationale.