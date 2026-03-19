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Transport aérien : le gouvernement réaffirme son soutien à Air Sénégal et à l’AIBD

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XALIMANEWS: Le Premier ministre a réaffirmé la ferme volonté du gouvernement de soutenir les plans de redressement et de repositionnement de Air Sénégal SA et de l’Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD SA), dans le cadre de la promotion du transport aérien national.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, cette annonce fait suite à une réunion présidée le lundi 16 mars 2026, en présence des ministres concernés. Les deux entités sont ainsi placées au cœur de la stratégie nationale de développement du transport aérien.

S’agissant de Air Sénégal, le Premier ministre a rappelé les décisions prises lors du conseil interministériel du 3 avril 2025. Celles-ci ont permis l’élaboration d’un plan d’urgence de redressement global, incluant la reconstitution des fonds propres, la recapitalisation et le refinancement de la compagnie.

Le communiqué souligne également que ce plan prévoit la réalisation d’un audit financier et organisationnel complet, afin d’assurer une meilleure gouvernance et renforcer la viabilité de la compagnie nationale.

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