Korité 2026 Sénégal : pourquoi la fête sera célébrée vendredi pour certains et samedi pour la majorité

XALIMANEWS: Le Sénégal s’apprête une nouvelle fois à vivre la fête de la Korité dans la division des dates. Une partie de la communauté musulmane célébrera l’Aïd el-Fitr ce vendredi, suite à des témoignages faisant état de l’observation du croissant lunaire dans certaines zones, notamment au Fouta et à Kébémer. Ces observations ont conduit certains fidèles et guides religieux à valider la fin du Ramadan dès ce jour.

En revanche, la majorité des Sénégalais célébrera la Korité le samedi. Les grandes cités religieuses comme Touba et Tivaouane ont, de leur côté, annoncé que la lune n’a pas été aperçue, et que la fête sera donc célébrée le lendemain, conformément à leur méthode d’observation et à leurs décisions officielles.

Cette situation, fréquente au Sénégal, reflète les divergences dans l’appréciation du croissant lunaire. Entre témoignages locaux et décisions des autorités religieuses, le pays se retrouve ainsi avec deux jours de célébration pour une même fête, illustrant la diversité des pratiques au sein de la communauté musulmane.