A la UneActualites

Korité 2026 Sénégal : pourquoi la fête sera célébrée vendredi pour certains et samedi pour la majorité

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Le Sénégal s’apprête une nouvelle fois à vivre la fête de la Korité dans la division des dates. Une partie de la communauté musulmane célébrera l’Aïd el-Fitr ce vendredi, suite à des témoignages faisant état de l’observation du croissant lunaire dans certaines zones, notamment au Fouta et à Kébémer. Ces observations ont conduit certains fidèles et guides religieux à valider la fin du Ramadan dès ce jour.

En revanche, la majorité des Sénégalais célébrera la Korité le samedi. Les grandes cités religieuses comme Touba et Tivaouane ont, de leur côté, annoncé que la lune n’a pas été aperçue, et que la fête sera donc célébrée le lendemain, conformément à leur méthode d’observation et à leurs décisions officielles.

Cette situation, fréquente au Sénégal, reflète les divergences dans l’appréciation du croissant lunaire. Entre témoignages locaux et décisions des autorités religieuses, le pays se retrouve ainsi avec deux jours de célébration pour une même fête, illustrant la diversité des pratiques au sein de la communauté musulmane.

Share This Article
Previous Article Eid al-Fitr 2026 : rendez-vous ce vendredi à la Mosquée Oumarienne avec Thierno Madani Mountaga Tall
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Diomaye, le courage en action face à la CAF

Actualites

Limogeage du DG de l’ARP : Guy Marius Sagna affirme avoir alerté le gouvernement depuis 2025 « On ne pouvait pas nommer un tel profil »

Actualites

Saly-Portudal : la police saisit 3 kg de haschich et démantèle un réseau de trafic de drogue

Actualites

Transport aérien : le gouvernement réaffirme son soutien à Air Sénégal et à l’AIBD

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Football africain : George Manneh Weah dénonce la décision de la Confederation of African Football sur la CAN 2025

Football

CAN 2025 : indignation mondiale après la décision de la Confédération africaine de football, le Sénégal soutenu de partout

Football

CAN Maroc 2025 : le Sénégal crie à l’injustice et saisit le TAS après une décision “historique” de la CAF

A la Une Football

Forfait contesté : les arguments juridiques du Sénégal pour faire annuler la décision de la CAF

Football Sports

Football africain en crise: Patrice Motsepe doit démissionner, le Maroc retiré des compétitions africaines (Par PIDvito)