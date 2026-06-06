A la UnePolitique

Le congrès de tous les enjeux pour Ousmane Sonko

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: Le premier congrès de PASTEF-Les Patriotes, organisé à Diamniadio les 6 et 7 juin, intervient dans un contexte politique particulièrement tendu. Loin de l’euphorie des premières années de conquête du pouvoir, le parti se retrouve aujourd’hui confronté à sa plus grande crise interne depuis sa création.

La rupture entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye a profondément rebattu les cartes. Écarté de la Primature, Sonko a rapidement repris le contrôle politique de son appareil partisan en réaffirmant une ligne claire : les membres de PASTEF ne devaient pas participer au nouveau gouvernement. Une position qui a conduit à l’exclusion de plusieurs responsables ayant choisi de poursuivre l’aventure aux côtés du chef de l’État.

Désormais, au sein du camp sonkoliste, les cadres restés avec le président Diomaye sont perçus comme des dissidents, voire comme des « traîtres » ayant tourné le dos au projet originel du parti. Cette fracture a donné naissance à deux légitimités concurrentes : celle du fondateur et leader historique du mouvement, et celle du président de la République, élu sous la bannière des Patriotes.

De son côté, Bassirou Diomaye Faye n’a jamais caché son ambition de demeurer un acteur central dans la vie du parti. Avant la rupture, il avait progressivement investi les différentes instances et consolidé son influence au sein de l’appareil. Pour ses partisans, le chef de l’État reste l’un des principaux artisans de la victoire électorale et conserve toute sa place dans l’histoire et l’avenir du mouvement.

DEPECHES

Communiqué du Conseil des ministres du vendredi 05 juin 2026
Assemblée nationale : Ousmane Sonko lance officiellement ses travaux et réintègre deux anciens ministres députés
« Opportuniste, petit bourgeois, adepte du culte de la personnalité »: Aldiouma Sow ouvre le feu sur Guy Marius Sagna
Le centenaire de Wade et les messages cachés d’un discours présidentiel

C’est dans ce contexte de divorce politique que s’ouvre le congrès de Diamniadio. Plus qu’une simple rencontre statutaire, il ressemble à une opération de reconquête et de démonstration de force pour Ousmane Sonko. L’objectif est clair : montrer que la base militante, les structures du parti et les alliés politiques demeurent majoritairement acquis à sa cause malgré son départ du gouvernement.

L’afflux annoncé de nombreux partis et mouvements politiques pourrait d’ailleurs être utilisé comme un indicateur de cette capacité de mobilisation. Pour Sonko, il s’agit de prouver que son influence dépasse désormais les frontières de PASTEF et qu’il reste le principal pôle d’attraction de l’espace politique issu de la mouvance patriotique.

Mais au-delà des démonstrations de force, une question demeure : qui incarne aujourd’hui l’héritage politique de PASTEF ? Le président de la République, détenteur de la légitimité institutionnelle, ou le leader historique qui revendique la fidélité au projet initial ? Le congrès de Diamniadio ne tranchera probablement pas définitivement ce débat. Il permettra toutefois de mesurer l’état réel des rapports de force après une rupture qui continue de secouer le sommet de l’État et de redessiner le paysage politique sénégalais

PIDvito

Share This Article
Previous Article Le Premier ministre annonce une nouvelle méthode de gouvernance axée sur les résultats
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

“J’ai failli y laisser ma peau” Les Secrets Pour élire Diomaye: Le Récit Déchirant d’Amadou Ba

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CÉLÉBRATIONS CENTENAIRES : Wade raconté par son chauffeur Diagna Diop

By
Xalima
A la UneXalima TV

Rupture Sonko – Diomaye : Pourquoi La Cohabitation Est Une Chance Pour Le Sénégal (Amadou Bâ)

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Aminata Touré « La démocratie, il faut la laisser fonctionner »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Premier Conseil des ministres : Al Aminou Lo détaille la feuille de route de son gouvernement

Politique

L’APR dénonce une crise politique au sommet de l’État et appelle à la mobilisation (communiqué)

Politique

🔴 EN DIRECT | Le Sénégal célèbre les 100 ans du Président Abdoulaye Wade

A la UnePolitique

Moussa Bala Fofana quitte Pastef et assume son maintien dans le gouvernement : « J’ai choisi le devoir envers la Nation »

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Dakar 2026, Mondial 2026 : Djirèye Clotilde Coly fixe ses priorités

Football

Ligue 1 sénégalaise : Teungueth FC décroche un troisième titre historique et confirme son statut de géant du football national

Les lions

Sénégal–France 2026 : les Lions veulent rééditer l’exploit historique de 2002

Football

Diambars retrouve l’élite, Essamaye FC valide aussi son ticket‎

A la Une Sports

CAN U17 : Assane Sarr, la muraille sénégalaise qui a ébloui l’Afrique