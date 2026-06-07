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Congrès de PASTEF : Ousmane Sonko réélu à l’unanimité à la tête du parti

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XALIMANEWS – Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a été réélu samedi président du parti PASTEF-Les Patriotes à l’issue du premier congrès national de la formation politique tenu à Diamniadio. Les 583 délégués nationaux et de la diaspora ont accordé leur confiance au leader historique du parti, élu à l’unanimité. ￼

Cette reconduction intervient dans un contexte particulier pour PASTEF, qui entend renforcer sa structuration interne et adapter son organisation aux nouvelles responsabilités exercées depuis son accession au pouvoir. Selon les organisateurs, ce congrès marque une étape importante dans la consolidation du parti et dans la préparation des prochaines échéances politiques. ￼

Lors de cette rencontre, le parti a également officialisé la fusion avec une cinquantaine de formations politiques et mouvements de soutien, une démarche présentée comme un élargissement de sa base politique et militante. ￼

Le congrès a enregistré la participation de plusieurs délégations étrangères, notamment de représentants de la Palestine, du Parti socialiste unifié du Venezuela et du Front patriotique rwandais. Les travaux doivent se clôturer ce dimanche à Dakar Arena par une grande mobilisation des militants et sympathisants du parti

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