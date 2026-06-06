Congrès de Pastef : Sonko donne le coup d’envoi de « l’élan décisif »

XALIMANEWS: Le Congrès de Pastef–Les Patriotes a officiellement ouvert ses portes ce samedi au Centre des Expositions de Diamniadio, sous la présidence du leader du parti, Ousmane Sonko.

Placée sous le thème de l’« élan décisif », cette rencontre marque une étape importante dans l’évolution de la formation politique au pouvoir. Militants, responsables du parti et invités venus de plusieurs horizons ont répondu présents pour ce rendez-vous considéré comme stratégique pour l’avenir de Pastef.

La cérémonie d’ouverture a également été marquée par la participation de nombreuses délégations étrangères provenant de la sous-région, de plusieurs pays africains et d’Amérique du Sud. Une présence qui illustre, selon les organisateurs, le rayonnement grandissant du parti sur la scène internationale.

Les congressistes ont entamé les travaux par la présentation et l’adoption de l’ordre du jour ainsi que du chronogramme des différentes activités prévues durant cette rencontre.

Au programme figurent notamment deux panels scientifiques destinés à alimenter les réflexions sur les enjeux politiques, économiques et institutionnels auxquels le Sénégal est confronté.

L’un des moments les plus attendus de ce congrès reste toutefois le discours d’Ousmane Sonko. Le nouveau président du parti devrait y décliner les grandes orientations politiques et stratégiques de Pastef–Les Patriotes pour les prochaines années, dans un contexte marqué par l’exercice du pouvoir et les défis de gouvernance.

Les travaux se poursuivent dans une ambiance de forte mobilisation, sous le regard attentif des militants et observateurs de la vie politique sénégalaise.