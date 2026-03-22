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Sénégal : Bassirou Diomaye Faye réagit au décès de militaires en Casamance et réaffirme l’appel à la paix

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XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye , a exprimé samedi ses condoléances « émues » aux familles des soldats décédés récemment en Casamance, tout en réaffirmant la volonté de l’État de poursuivre ses efforts pour la paix.

S’exprimant à l’issue de la prière de l’Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Dakar, le chef de l’État a déclaré :

« Je voudrais exprimer mes condoléances émues à l’ensemble des familles et à toute la nation pour la perte des soldats que nous avons enregistrée récemment dans le sud du pays. »

Le président a également adressé ses vœux de prompt rétablissement aux militaires blessés lors de ces incidents.

Réaffirmant l’engagement des autorités, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la « détermination » de l’État à faire avancer le pays « dans la paix », dans un contexte marqué par des opérations militaires dans le sud.

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Selon l’armée, un premier incident est survenu le 12 mars à Kadialock, en Casamance, lors d’une opération de destruction de champs de chanvre indien, causant la mort d’un militaire et faisant six blessés.

Quelques jours plus tard, le 17 mars, trois autres soldats ont perdu la vie dans une explosion accidentelle dans la zone de Sindian, toujours en Casamance. Trois militaires ont également été blessés dans cet incident, d’après la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).

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