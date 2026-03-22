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Diplomatie spirituelle : Le Khalif de Bambilor Thierno Amadou Ba attendu à une rencontre internationale à Paris

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XALIMANEWS: Une importante rencontre dédiée à la diplomatie spirituelle et à la paix internationale se tiendra le 7 avril 2026 à Paris, à l’initiative de la Fédération pour la paix universelle (FPU-France).

Dans un contexte mondial marqué par des tensions et des crises susceptibles d’attiser les divisions religieuses, les organisateurs mettent en avant le rôle essentiel de la diplomatie spirituelle comme levier de consolidation de la paix.

À cette occasion, le Khalif général de Bambilor, Thierno Amadou Ba, est annoncé parmi les participants de marque. Sa présence s’inscrit dans une dynamique de dialogue interreligieux et de promotion de la coexistence pacifique entre les peuples.

La rencontre est prévue à partir de 17 heures à l’Espace Barrault, situé dans le 13e arrondissement de Paris. Elle réunira plusieurs acteurs engagés dans les échanges professionnels autour des questions de paix, de spiritualité et de coopération internationale.

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Les organisateurs ont exprimé leur volonté de faire de cet événement un cadre d’échanges constructifs, favorisant la compréhension mutuelle et le renforcement des liens entre les différentes communautés religieuses.

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