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Korité 2026 : Serigne Babacar Sy Mansour alerte sur les distractions et les réseaux sociaux

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XALIMANEWS: À l’occasion de la fête de l’Aïd el-Fitr, le khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a lancé un message fort à l’endroit des parents, les appelant à se recentrer sur leurs responsabilités spirituelles et familiales.

Son message a été transmis à la communauté musulmane de Tivaouane par Serigne Papa Mactar Kébé, à l’occasion de la prière de la Korité.

Dans son intervention, le guide religieux a exhorté les fidèles à accorder une place centrale à la prière ainsi qu’à l’éducation morale des enfants. Il a rappelé, à ce propos, un enseignement prophétique selon lequel chaque parent est responsable de ses enfants, à l’image d’un berger veillant sur son troupeau.

Pour Serigne Babacar Sy Mansour, bien éduquer ses enfants constitue un véritable acte de foi. Il a ainsi mis en garde contre les distractions, en particulier l’usage excessif des réseaux sociaux, qui peuvent détourner les parents de leurs obligations essentielles.

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« Le ramadan est un moment de purification du cœur et de renforcement des bonnes habitudes », a-t-il rappelé, invitant les fidèles à préserver les acquis spirituels du mois béni.

La prière de la Korité à Tivaouane a été dirigée par Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh à la mosquée de Khalkhouss, en présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur de Thiès, Saer Ndao.

Ce dernier a sollicité des prières du khalife général des tidjanes pour la réussite de la célébration du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, prévue le 4 avril à Thiès, sous la présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

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