Football

CAN 2025 : Idrissa Gana Gueye dénonce une décision “ridicule” après le retrait du titre au Sénégal

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: La polémique autour de la CAN 2025 prend de l’ampleur. Le milieu de terrain des Lions, Idrissa Gana Gueye, a vivement réagi à la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football de retirer le titre au Sénégal pour l’attribuer au Maroc.

S’exprimant après la victoire de Everton FC face à Chelsea FC (3-0) en Premier League, l’international sénégalais n’a pas mâché ses mots :
« C’est juste ridicule. Un match de football se gagne sur le terrain, et c’est ce que nous avons fait au Maroc. »

Pour rappel, le Sénégal s’était imposé 1-0 face au Maroc en finale disputée à Rabat le 18 janvier dernier. Une rencontre tendue, marquée par une interruption après un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel. Finalement arrêté, ce penalty avait précédé le but victorieux de Pape Guèye en prolongation.

Malgré ce succès sur le terrain, la Confédération africaine de football a, deux mois plus tard, attribué la victoire au Maroc sur tapis vert (3-0), en se basant sur les articles 82 et 84 du règlement.

DEPECHES

Football africain : George Manneh Weah dénonce la décision de la Confederation of African Football sur la CAN 2025
CAN 2025 : indignation mondiale après la décision de la Confédération africaine de football, le Sénégal soutenu de partout
CAN Maroc 2025 : le Sénégal crie à l’injustice et saisit le TAS après une décision “historique” de la CAF
Forfait contesté : les arguments juridiques du Sénégal pour faire annuler la décision de la CAF

Un message fort des Lions

Lors de cette rencontre en Angleterre, Iliman Ndiaye, auteur du troisième but, a célébré avec Idrissa Gana Gueye en affichant deux doigts, un geste symbolisant les deux titres continentaux du Sénégal.

Un message clair dans un contexte de forte contestation.

« C’est dommage, car le tournoi s’est bien passé. Cela n’enlève en rien notre mérite », a ajouté Gana Gueye, insistant sur la légitimité du sacre sénégalais.

Le joueur s’est montré catégorique :
« Nous avons gagné sur le terrain. Nous méritons d’être champions d’Afrique. Cela ne change rien. »

Avant de conclure fermement :
« Le Sénégal gagne ses titres sur le terrain, pas dans les bureaux. »

Vers une bataille juridique

Face à cette décision, la Fédération sénégalaise de football a mandaté ses avocats pour saisir le Tribunal arbitral du sport afin d’obtenir l’annulation de la décision.

De son côté, l’État du Sénégal a demandé l’ouverture d’une enquête internationale indépendante pour des soupçons de corruption au sein des instances de la CAF.

Share This Article
Previous Article Korité 2026 : Serigne Babacar Sy Mansour alerte sur les distractions et les réseaux sociaux
Next Article Parcelles Assainies : un neveu vole 4 millions F CFA et révèle comment il a tout dépensé
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

FootballSports

Football africain en crise: Patrice Motsepe doit démissionner, le Maroc retiré des compétitions africaines (Par PIDvito)

A la UneFootball

Quand quitter le terrain ne suffit pas à perdre : la doctrine du TAS

Football

Trophée de la CAN 2026 : Augustin Senghor promet que le Sénégal restera champion 

Football

Procès en appel des 18 supporters sénégalais au Maroc : l’audience reportée au 30 mars

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

CAN 2025 : Idrissa Gana Gueye dénonce une décision “ridicule” après le retrait du titre au Sénégal

Football

Football africain : George Manneh Weah dénonce la décision de la Confederation of African Football sur la CAN 2025

Football

CAN 2025 : indignation mondiale après la décision de la Confédération africaine de football, le Sénégal soutenu de partout

Football

CAN Maroc 2025 : le Sénégal crie à l’injustice et saisit le TAS après une décision “historique” de la CAF

A la Une Football

Forfait contesté : les arguments juridiques du Sénégal pour faire annuler la décision de la CAF