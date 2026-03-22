CAN 2025 : Idrissa Gana Gueye dénonce une décision “ridicule” après le retrait du titre au Sénégal

XALIMANEWS: La polémique autour de la CAN 2025 prend de l’ampleur. Le milieu de terrain des Lions, Idrissa Gana Gueye, a vivement réagi à la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football de retirer le titre au Sénégal pour l’attribuer au Maroc.

S’exprimant après la victoire de Everton FC face à Chelsea FC (3-0) en Premier League, l’international sénégalais n’a pas mâché ses mots :

« C’est juste ridicule. Un match de football se gagne sur le terrain, et c’est ce que nous avons fait au Maroc. »

Pour rappel, le Sénégal s’était imposé 1-0 face au Maroc en finale disputée à Rabat le 18 janvier dernier. Une rencontre tendue, marquée par une interruption après un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel. Finalement arrêté, ce penalty avait précédé le but victorieux de Pape Guèye en prolongation.

Malgré ce succès sur le terrain, la Confédération africaine de football a, deux mois plus tard, attribué la victoire au Maroc sur tapis vert (3-0), en se basant sur les articles 82 et 84 du règlement.

Un message fort des Lions

Lors de cette rencontre en Angleterre, Iliman Ndiaye, auteur du troisième but, a célébré avec Idrissa Gana Gueye en affichant deux doigts, un geste symbolisant les deux titres continentaux du Sénégal.

Un message clair dans un contexte de forte contestation.

« C’est dommage, car le tournoi s’est bien passé. Cela n’enlève en rien notre mérite », a ajouté Gana Gueye, insistant sur la légitimité du sacre sénégalais.

Le joueur s’est montré catégorique :

« Nous avons gagné sur le terrain. Nous méritons d’être champions d’Afrique. Cela ne change rien. »

Avant de conclure fermement :

« Le Sénégal gagne ses titres sur le terrain, pas dans les bureaux. »

Vers une bataille juridique

Face à cette décision, la Fédération sénégalaise de football a mandaté ses avocats pour saisir le Tribunal arbitral du sport afin d’obtenir l’annulation de la décision.

De son côté, l’État du Sénégal a demandé l’ouverture d’une enquête internationale indépendante pour des soupçons de corruption au sein des instances de la CAF.