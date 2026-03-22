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Parcelles Assainies : un neveu vole 4 millions F CFA et révèle comment il a tout dépensé

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: Un fait divers surprenant s’est produit aux Parcelles Assainies, où un jeune homme a été déféré au parquet pour vol de numéraires commis avec effraction.

Selon les informations du Commissariat d’arrondissement de l’Unité 15, les faits ont été constatés le 19 mars 2026, après le retour d’un homme ayant séjourné six mois à l’étranger. À son arrivée, ce dernier découvre avec stupeur la disparition de ses économies, estimées à 4 180 000 F CFA, soigneusement dissimulées dans une valise cadenassée à l’intérieur de sa chambre.

Les investigations menées par les forces de l’ordre ont rapidement orienté les soupçons vers le neveu de la victime, qui partageait le même appartement durant son absence. Interpellé à son domicile, le suspect est passé aux aveux sans détour, reconnaissant avoir utilisé l’argent pour diverses dépenses.

Il a notamment déclaré avoir investi 400 000 F CFA dans un poulailler, pris en charge des soins médicaux pour son père tout en assurant l’achat de vivres pour la famille, et envoyé 600 000 F CFA à son frère resté au village. Il a également acquis quatre moutons, chacun au prix de 100 000 F CFA.

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Poursuivant ses explications, le mis en cause a affirmé avoir perdu un portefeuille contenant 400 000 F CFA à la gare des Baux Maraîchers. Le reste de la somme aurait, selon ses dires, été absorbé par des dépenses personnelles.

À l’issue de la procédure, le suspect a été déféré au parquet, où il devra répondre des faits qui lui sont reprochés.

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