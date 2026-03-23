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Ziguinchor: un conducteur de moto-taxi tué à l’arme blanche

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XALIMANEWS: Un conducteur de moto-taxi âgé d’une vingtaine d’années a été mortellement poignardé dans la nuit de vendredi à samedi, à Santhiaba, un quartier de la ville de Ziguinchor (sud), a appris l’APS, dimanche, d’une source sécuritaire ayant requis l’anonymat.

La victime, un habitant de Kandialang, un autre quartier de la ville, a succombé à ses blessures après avoir été agressée à l’arme blanche, près d’un supermarché, selon la même source.

Selon les premières informations de l’enquête visant à étayer les circonstances de sa mort, le jeune homme aurait fait les frais d’une querelle survenue entre des jeunes vivant dans des milieux ‘’sensibles’’.

‘’C’est une piste que les enquêteurs s’emploient à explorer avec prudence’’, affirme la même source.

Elle signale que la personne ayant poignardé le jeune homme a pris la fuite et est recherchée.

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