Affaire Pape Cheikh Diallo: Ce que vous ne savez pas sur l’arrestation de Kadior Cissé

XALIMANEWS: L’interpellation du journaliste Ousmane Kadior Cissé marque une nouvelle étape dans l’enquête menée par la Brigade de recherches de Keur Massar. Selon Libération, il a été arrêté directement dans son bureau, alors qu’il s’apprêtait à présenter le journal, vêtu d’un costume-cravate.

Les enquêteurs évoquent des éléments techniques jugés compromettants. Ceux-ci feraient état d’une relation suivie entre lui et Ibrahima Magib Seck. Avec cette arrestation, Kadior Cissé devient le quatrième présumé partenaire cité dans ce dossier.

Dans le même temps, les investigations ont permis de démanteler un groupe présenté comme un réseau structuré. Plusieurs individus auraient été surpris en pleine activité, conduisant à leur interpellation par les forces de sécurité.

Les autorités indiquent également avoir saisi des contenus vidéo sensibles, actuellement en cours d’exploitation pour les besoins de l’enquête.

L’affaire, qui continue de prendre de l’ampleur, pourrait connaître de nouveaux développements dans les prochains jours, les enquêteurs cherchant à établir toutes les responsabilités.