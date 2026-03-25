Affaire des fonds de la presse : Mame Makhtar Guèye entendu puis libéré par la sûreté urbaine

XALIMANEWS: Le vice-président de l’ONG Jamra, Mame Makhtar Guèye, a été auditionné ce mercredi à la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, avant d’être finalement laissé libre.

Convoqué sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, il s’est présenté dans la matinée devant les enquêteurs pour répondre aux questions liées à une affaire qui suscite déjà de nombreuses réactions dans l’opinion.

Selon des informations concordantes, Mame Makhtar Guèye n’a pas été placé en garde à vue. Toutefois, les enquêteurs lui ont demandé de rester à la disposition de la justice, laissant présager une éventuelle reconvocation dans les prochains jours, notamment pour des confrontations dans le cadre de la poursuite de l’enquête.

Au cœur de cette procédure judiciaire figure une déclaration controversée du responsable de Jamra portant sur la gestion et la distribution des fonds destinés à la presse. Des propos qui ont déclenché une vive polémique et attiré l’attention des autorités judiciaires.

Pour l’heure, aucune charge officielle n’a été retenue contre lui, mais l’affaire reste suivie de près et pourrait connaître de nouveaux développements dans les jours à venir.