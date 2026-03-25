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Officiel : Le TAS enregistre le recours du Sénégal, la CAF dans la tourmente

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XALIMANEWS: Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a officiellement enregistré un recours introduit par la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans le cadre du litige lié à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025.

Dans un communiqué publié ce 25 mars 2026 depuis Lausanne, l’instance arbitrale indique avoir reçu l’appel du Sénégal contre une décision rendue le 17 mars 2026 par la Confédération africaine de football (CAF). Cette décision avait déclaré l’équipe nationale du Sénégal perdante de la finale par forfait, attribuant ainsi la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

La Fédération sénégalaise de football conteste fermement ce verdict et demande son annulation pure et simple. Dans son recours, elle sollicite également que le Sénégal soit déclaré vainqueur de la CAN 2025. Par ailleurs, la FSF réclame la suspension immédiate du délai de dépôt de son mémoire d’appel, en attendant la notification complète des motivations de la décision de la CAF, qui, selon elle, n’a communiqué que le verdict du Jury d’appel.

Le TAS précise qu’une formation arbitrale sera prochainement constituée pour examiner l’affaire. Un calendrier de procédure sera ensuite établi. Conformément aux règles en vigueur, l’appelant dispose généralement de 20 jours pour soumettre ses arguments juridiques, tandis que les parties adverses bénéficient du même délai pour répondre.

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À ce stade, aucune date d’audience n’a encore été fixée, notamment en raison de la demande de suspension introduite par la partie sénégalaise.

Le directeur général du TAS, Me Matthieu Reeb, a assuré que l’institution est prête à traiter ce dossier avec diligence, tout en garantissant un processus équitable pour toutes les parties concernées. Il a également souligné l’importance de rendre une décision dans les meilleurs délais, compte tenu de l’attente des équipes et des supporters.

Le TAS conclut en précisant que les procédures en cours demeurent confidentielles et que des informations supplémentaires seront communiquées ultérieurement, notamment si une audience est programmée.

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