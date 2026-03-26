Locales 2027 : ce que le ministre de l’Intérieur révèle sur le calendrier

XALIMANEWS: Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a tenu à rassurer sur le processus électoral en vue des élections locales de 2027. Dans un entretien accordé au journal Les Échos ce jeudi 26 mars, il a affirmé que toutes les dispositions sont en train d’être respectées.

Selon lui, le mandat des maires actuels court jusqu’au 23 janvier 2027, ce qui signifie que l’État évolue dans les délais légaux. « L’État est dans les délais », a-t-il insisté, écartant ainsi toute polémique sur un éventuel retard dans l’organisation du scrutin.

Le ministre a également précisé que la fixation de la date des élections sera suivie d’un décret portant révision exceptionnelle des listes électorales. Une étape clé dans la préparation du processus électoral.

Se voulant rassurant, Mouhamadou Bamba Cissé a souligné que les données électorales sont sécurisées et que le fichier électoral est déjà disponible. Il a aussi annoncé que la production des cartes d’électeurs va reprendre dans les prochains jours.

À moins de deux ans des échéances, ces déclarations visent à apaiser les inquiétudes et à installer un climat de confiance autour de l’organisation des élections locales de 2027 au Sénégal.