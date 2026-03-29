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Démission du Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football : Véron Mosengo-Omba tourne une page

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Le Caire, 29 mars 2026 – Après plus de trois décennies consacrées au développement du football à l’échelle internationale, Véron Mosengo-Omba a annoncé sa démission de ses fonctions de Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football.
Dans un communiqué officiel publié depuis Le Caire, le dirigeant a expliqué vouloir se consacrer à des projets personnels, mettant ainsi un terme à une carrière marquée par un engagement constant en faveur d’un football africain plus structuré, inclusif et porteur d’opportunités.
« Après plus de 30 ans d’une carrière professionnelle internationale […] j’ai pris la décision de quitter mes fonctions », a-t-il déclaré, soulignant sa volonté de poursuivre son parcours en dehors des instances dirigeantes.
Cette annonce intervient dans un contexte où des critiques et soupçons avaient émergé ces derniers mois. Sans entrer dans les détails, Mosengo-Omba affirme avoir désormais levé les zones d’ombre, lui permettant de se retirer « sereinement et sans contrainte », tout en laissant derrière lui une institution qu’il qualifie de « prospère comme jamais ».
Le désormais ex-Secrétaire Général a également tenu à adresser ses remerciements au président de la CAF, Patrice Motsepe, ainsi qu’à l’ensemble de ses collaborateurs et partenaires. Il a salué les avancées significatives réalisées ces dernières années dans le développement du football africain.
Concluant son message sur une note d’espoir, il a exprimé le souhait de voir les progrès accomplis se poursuivre dans la durée.
Cette démission marque un tournant important pour la gouvernance de la CAF, qui devra désormais s’engager dans la nomination d’un nouveau Secrétaire Général pour poursuivre les réformes en cours et consolider les acquis.

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