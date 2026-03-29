Révélations troublantes après l’arrestation Ass Dione

XALIMANEWS: L’enquête menée par la Gendarmerie nationale du Sénégal, sous le commandement du général Martin Faye, continue de progresser avec de nouveaux développements majeurs. Les investigations sur le démantèlement d’un vaste réseau présumé se poursuivent de manière méthodique, avec une série d’interpellations qui ne cesse de s’allonger.

Dans ce cadre, la Brigade de recherches de Keur Massar a procédé à une nouvelle arrestation, portant à 52 le nombre total de personnes interpellées. Parmi les derniers suspects figure le chanteur religieux Ass Dione, dont l’arrestation marque un tournant dans cette affaire sensible.

Parallèlement, la situation judiciaire de certains mis en cause issus du secteur des médias s’est nettement aggravée. Le chroniqueur de la chaîne Sen TV, Kader Dia, fait désormais face à des accusations encore plus lourdes. En plus des chefs d’inculpation liés à l’association de malfaiteurs et aux actes contre nature, il est poursuivi pour transmission volontaire du VIH.

Des poursuites similaires viseraient également d’autres professionnels des médias. Il s’agit notamment du journaliste Kadior Cissé de 7TV, ainsi que de Pape Gaye Tall, affilié au média Kéwoulo. Ces nouvelles charges viennent alourdir un dossier déjà particulièrement sensible.

Les auditions des différents suspects se poursuivent sous la supervision du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, qui coordonne les différentes étapes de la procédure judiciaire.

Sauf changement de programme, plusieurs des derniers interpellés, dont le ressortissant tchadien Hussen et Khalifa Ababacar Traoré, présenté comme proche de Pape Cheikh Diallo, devraient être présentés ce lundi au juge d’instruction du premier cabinet.

Cette affaire, qui implique des personnalités issues de milieux divers, continue de prendre de l’ampleur et pourrait connaître de nouveaux rebondissements dans les prochains jours