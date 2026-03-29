AEE Power/ASER : accusations, démentis et clash frontal entre Thierno Alassane Sall et Jean Michel Sène

XALIMANEWS: L’affaire AEE Power/ASER continue de faire grand bruit au Sénégal, sur fond d’échanges particulièrement virulents entre le député Thierno Alassane Sall et le Directeur général de l’ASER, Jean Michel Sène. Ce nouvel épisode vient raviver les tensions autour d’un projet énergétique controversé.

Tout est parti de déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko, qui, en visite à Fissel, a accusé Thierno Alassane Sall d’être à l’origine du blocage du projet AEE Power/ASER depuis deux ans. Une sortie qui a provoqué une réaction immédiate du député.

Dans une publication, Thierno Alassane Sall a rejeté ces accusations, affirmant que « l’aveu est la reine des preuves ». Il s’est interrogé sur la réalité du pouvoir au sommet de l’État, se demandant si lui, le président Bassirou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko détenaient réellement les leviers de décision. Il a également pointé des contradictions dans la communication du pouvoir, rappelant que, depuis deux ans, les autorités assurent que le projet se déroule normalement.

Le député a en outre évoqué une opacité persistante autour du financement, s’interrogeant sur la destination de « 37 milliards » évoqués dans le dossier, tout en dénonçant une protection supposée d’intérêts étrangers.

La riposte de Jean Michel Sène n’a pas tardé. Dans une déclaration au ton particulièrement ferme, le directeur général de l’ASER a qualifié Thierno Alassane Sall de « relais manipulable », l’accusant d’être instrumentalisé pour défendre les intérêts d’un groupe restreint qu’il associe à du « banditisme financier ».

Sène a également annoncé la tenue prochaine d’une conférence de presse, promettant d’apporter des éclaircissements sur ce dossier explosif qui continue d’alimenter le débat public.

Ce bras de fer politico-médiatique illustre les fortes tensions autour de la gestion des projets énergétiques au Sénégal, dans un contexte où transparence, gouvernance et responsabilités sont plus que jamais au cœur des préoccupations.