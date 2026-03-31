Lutte

Ada Fass promet l’enfer à Eumeu Sène avant leur choc du 19 avril

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XALIMANEWS: En prélude à leur duel très attendu le 19 avril, Ada Fass et Eumeu Sène se sont affrontés lors d’un face-à-face organisé par Gaston Productions. Le jeune phénomène de Dakar n’a pas mâché ses mots, promettant de « corriger » le Tay Shinger qu’il a qualifié de « vieux ».

Ada Fass, fort de sa dernière victoire sur Lys Ndiago, assure être prêt à dominer le combat : « Je suis plus fort qu’Eumeu Sène, techniquement et physiquement. Je suis un combattant de MMA et il le sait puisqu’il m’a vu à l’œuvre », a-t-il tonné.

De son côté, Eumeu Sène, fidèle à son expérience, s’est montré prudent et confiant. Le Tay Shinger rappelle que le jeune lutteur devra prendre ses responsabilités le jour du combat : « Ada Fass me rappelle mes débuts, plein d’énergie. J’espère qu’il viendra m’agresser comme il faut… mais le jour-j, il va me respecter », a-t-il averti.

Un choc générationnel s’annonce donc le 19 avril : l’expérience du Tay Shinger contre l’ambition brûlante d’Ada Fass. Les fans de la lutte sénégalaise auront les yeux rivés sur l’arène.

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