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Scène émouvante au tribunal : Kader Dia fond en larmes 

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XALIMANEWS: Dans le cadre de l’affaire « Pape Cheikh Diallo et Cie », les journalistes Kader Dia (Sen TV), Ousmane Kadior Cissé (7Tv) et Pape Gaye Tall (Kéwoulo) ont été placés sous mandat de dépôt et ont passé leur première nuit en prison.

Selon L’Observateur ce mardi 31 mars, les mis en cause ont été acheminés tôt le matin dans un pick-up de la gendarmerie, les mains menottées et le visage masqué. Ils ont attendu plusieurs heures dans la cave du tribunal avant d’être présentés vers 16 heures au magistrat instructeur.

Le quotidien précise que l’ambiance était « si lourde » que Kader Dia a craqué en larmes juste avant son audition devant le juge du premier cabinet près du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

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