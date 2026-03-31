Politique

Semaine de la jeunesse à Thiès : la coalition Diomaye Président dénonce une désinformation

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XALIMANEWS: La Cellule de communication de la coalition Diomaye Président est montée au créneau pour réagir à certaines informations jugées erronées concernant l’ouverture de la Semaine de la jeunesse à Thiès. Dans un communiqué rendu public, elle dénonce une tentative de manipulation de l’opinion à travers la diffusion de faits « manifestement contraires à la réalité ».

Selon la coalition, l’événement, tenu au stade Lat Dior, s’est déroulé dans une ambiance marquée par une forte mobilisation de la jeunesse venue de plusieurs régions du Sénégal. Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, y aurait été chaleureusement accueilli par la foule.

Le communiqué précise qu’au début de son discours, des jeunes ont spontanément entonné un chant de soutien en sa faveur. Un moment que le Chef de l’État aurait salué d’un geste de la main avant de poursuivre son allocution dans le calme. Pour la coalition, plusieurs vidéos disponibles attestent de cette scène de communion entre le Président et la jeunesse.

La Cellule de communication regrette ainsi qu’une partie de la presse ait relayé une version des faits jugée inexacte. Elle rappelle à ce titre un principe fondamental du journalisme : « les faits sont sacrés, les commentaires sont libres ».

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Dans la foulée, la coalition met en garde contre les conséquences de la diffusion d’informations inexactes à des fins politiques, estimant qu’elle nuit à la crédibilité des médias et constitue une menace pour le bon fonctionnement de la démocratie.

Enfin, elle appelle les acteurs des médias, les citoyens ainsi que les organes de régulation à faire preuve de vigilance afin de garantir une information « juste, fiable et vérifiée ».

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