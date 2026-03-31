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Comment l’homosexuel Bathie Niass a été piégé, sauvé du lynchage puis arrêté

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XALIMANEWS: N’eut été la présence poli‐ cière, Bathie Niass (25ans) et demeurant à Keur Massar, allait être lynché ce 28 mars sur les voies du Brt.
Ce, après avoir été piégé par M.Dièye (17 ans), élève mais aussi Tik‐Tokeur. Lors de son audition au commissariat de Médina, M.Dièye a expliqué
que les faits remontent à la veille de la Korité. En effet, il avait reçu un message d’un faux compte sur Instagram l’appelant «bébé ». Lorsque M.Dièye a demandé à l’auteur du message de s’identifier, ce dernier lui a fait comprendre qu’il n’était pas une femme mais un homme. Pire, l’auteur du message lui a fait des avances par écrit : «Tu me plais beaucoup, raison pour laquelle
je vous ai abordé. Si tu n’es pas en couple je veux qu’on soit en‐ semble dans la discrétion ».

Terrifié par de tels agissements, M.Dièye s’en est ouvert à ses camarades de classe, lesquels lui ont conseillé de tendre un piège à l’auteur du message afin de l’interpeller. C’est ainsi que M.Dièye a fixé un rendez‐vous à Bathie Niass devant le poste de police avancé du Brt faisant face à l’Inspection d’aca‐ démie. Avant son arrivée sur les lieux, M.Dièye avait déjà saisi les policiers en service au Brt de son plan en sollicitant leur aide et assistance. Ainsi, à son arrivée au rendez‐vous, Bathie Niass a été interpellé et conduit au commissariat de la Médina avec l’appui de la Brigade de recherches pour lui éviter un lynchage.
Dès son arrivée au commissariat, et avec son consentement, son téléphone portable a été
fouillé. Ce qui a permis de découvrir des vidéos et photos p9rnographiques le montrant clairement faire des propa‐ gandes exhibitionnistes.
L’enquête suit son cours.

(Libération)

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