Thiès, symbole de résistance : Diomaye Faye lance l’ère des défilés décentralisés

XALIMANEWS: Le choix de Thiès pour accueillir, ce vendredi, le défilé officiel marquant le 66e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale n’est pas anodin. Il constitue, selon le président de la République Bassirou Diomaye Faye, un rappel du rôle historique de cette région, qualifiée de « grand bastion de la résistance contre la domination coloniale » et d’« acteur de premier plan des mouvements pour l’indépendance ».

« Nous avons assisté à un défilé impeccable, ici à Thiès, cité du Cayor, symbole de dignité et du refus de l’asservissement. Le Cayor fut en effet l’un des grands bastions de la résistance contre la domination coloniale et un acteur majeur des mouvements pour l’indépendance », a déclaré le chef de l’État dans son discours.

La ville de Thiès a été désignée lors du Conseil des ministres du 28 janvier 2026 pour abriter le défilé militaire et civil du 4 avril. La « capitale du rail » accueille ainsi cet événement pour la deuxième fois, après l’édition de 1979.

« C’est tout un symbole pour moi de commencer, à partir de Thiès, l’ère des défilés décentralisés que j’ai initiée dans le cadre de la politique d’inclusion nationale et d’équité territoriale », a ajouté le président Faye.

Le défilé s’est déroulé en présence de hautes autorités civiles et militaires, ainsi que du président de la République gabonaise, Brice Oligui Nguema, invité d’honneur de cette célébration.

« Monsieur le Président, nous sommes particulièrement ravis de votre participation à cette fête en qualité d’invité d’honneur. Ce choix traduit la qualité exceptionnelle des relations d’amitié cordiale et de coopération conviviale entre le Sénégal et le Gabon », a souligné le chef de l’État.

L’édition 2026 de la fête de l’indépendance est placée sous le thème : « Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ». Un événement international que le Sénégal accueillera du 31 octobre au 13 novembre 2026.