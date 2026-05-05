Dalifort : un faux client détourne de l’argent via Seddo et tombe dans les filets de la police

XALIMANEWS: Le Commissariat d’arrondissement de Dalifort-Foirail a mis la main sur un individu soupçonné d’être l’auteur de plusieurs actes de vol et de cybercriminalité, à la suite d’une plainte déposée par un commerçant de la localité.

Les faits remontent au 7 mars 2026. Ce jour-là, un homme portant un casque de moto se présente dans une boutique pour acheter du crédit téléphonique « Seddo ». Profitant d’un moment d’inattention du neveu du gérant, il manipule discrètement le terminal de vente et effectue un transfert frauduleux de 85 000 F CFA vers un autre numéro. Ce n’est que plusieurs heures plus tard, aux environs de 15 heures, que la victime constate le préjudice.

Saisis de l’affaire, les enquêteurs ont rapidement engagé des investigations techniques qui ont permis d’identifier le titulaire du numéro bénéficiaire du transfert. Entendu, ce dernier — un commerçant du centre-ville — a reconnu être le propriétaire de la ligne, tout en niant toute implication. Une version confirmée par l’exploitation des images de vidéosurveillance.

Mais l’homme va livrer un détail crucial : il désigne un individu, une connaissance de longue date à qui il prêtait régulièrement son téléphone depuis 2019. Une piste qui s’avérera déterminante.

Grâce à ce témoignage et à des recoupements techniques, les policiers localisent le suspect aux Parcelles Assainies, Unité 24. Il y est interpellé.

Face aux images de vidéosurveillance le montrant clairement dans la boutique au moment des faits, le mis en cause tente de nier en bloc, sans succès. Une perquisition à son domicile permettra de renforcer les charges : les enquêteurs y découvrent le casque de moto utilisé lors de l’opération ainsi que les vêtements et chaussures rouges visibles sur les enregistrements vidéo.

L’enquête prend une nouvelle tournure lorsque l’annonce de son arrestation pousse deux autres victimes à se manifester. Elles décrivent un mode opératoire identique et fournissent, elles aussi, des preuves vidéo accablantes.

À ce stade, trois victimes ont été formellement identifiées, laissant présager un réseau d’escroqueries plus large. Le suspect a été placé en garde à vue tandis que les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette affaire.