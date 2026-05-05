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Affaire Prodac : pression et soutiens autour de Pape Malick Ndour

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XALIMANEWS: L’atmosphère reste particulièrement animée au domicile de Pape Malick Ndour. L’ex ministre voit défiler, sans interruption, des soutiens venus lui témoigner leur solidarité.

Selon des informations rapportées par le journal Les Échos, plusieurs visiteurs sont des figures bien connues de l’Alliance pour la République (APR), qui enchaînent les visites entre les deux responsables politiques. Malgré le contexte difficile, le coordonnateur des cadres de l’APR s’efforce de garder contenance.

Face à ses proches et sympathisants, Pape Malick Ndour martèle son innocence : « Je n’ai pris aucun franc appartenant aux Sénégalais », répète-t-il pour rassurer son entourage.

Ses proches décrivent un homme qui conserve son calme et son sens des relations humaines, même si la situation demeure pesante. La tension s’est accentuée depuis la décision de la Cour suprême ordonnant son placement sous mandat de dépôt dans le cadre de l’affaire Prodac.

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Dans ce dossier, l’ancien ministre fait face à de lourdes accusations, notamment pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics portant sur un montant estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, ainsi que blanchiment de capitaux.

Alors que la procédure suit son cours, cette affaire continue de susciter de vives réactions sur la scène politique sénégalaise, révélant les tensions persistantes autour de la gestion des ressources publiques et de la reddition des comptes.

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