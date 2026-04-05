« Après Sonko, le vrai problème sera Mimi Touré » : Siré Sy prévient le président sur la Coalition Diomaye

XALIMANEWS: L’analyste politique Siré Sy a révélé avoir été retiré d’un groupe WhatsApp de la Coalition Diomaye, suscitant interrogations et spéculations sur les raisons de cette décision. Selon lui, ce groupe était administré par plusieurs figures politiques, dont Samba Gueye, Lababa et Aminata Touré.

Dans une publication rendue publique, Siré Sy affirme avoir lui-même vérifié son exclusion, déclarant en « prendre acte ». Toutefois, il s’interroge sur les motivations de cette mise à l’écart. Deux hypothèses sont avancées : son soutien présumé à une éventuelle candidature de Macky Sall ou ses prises de position critiques sur le discours du président Bassirou Diomaye Faye.

Poursuivant son analyse, Siré Sy met en garde le chef de l’État contre certaines influences politiques, notamment celle d’Aminata Touré. Il estime que le président aurait commis « une erreur très grave » concernant la question de la candidature de Macky Sall, laissant entendre que cette orientation pourrait être liée à des conseils internes.

L’analyste annonce par ailleurs qu’il reviendra dans une prochaine publication sur les relations complexes entre Aminata Touré et Macky Sall. Il évoque notamment les différends politiques passés entre les deux personnalités, remontant à plusieurs épisodes marquants de la vie politique sénégalaise, notamment depuis 2014, avec le Plan Sénégal Émergent (PSE) et les discussions au Club de Paris.

Enfin, Siré Sy adresse un avertissement direct au président Bassirou Diomaye Faye. Selon lui, après Ousmane Sonko et le parti PASTEF, la principale source de tensions politiques à venir pourrait provenir d’Aminata Touré elle-même. Il estime que cette dernière pourrait représenter une adversité interne majeure, susceptible de fragiliser la cohésion au sein de la Coalition Diomaye et d’une frange des patriotes sénégalais.