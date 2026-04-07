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Accord partiel avec l’État : pourquoi les transporteurs poursuivent la grève

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XALIMANEWS: La Fédération des syndicats routiers du Sénégal a décidé de poursuivre la grève entamée le 30 mars, malgré les discussions engagées avec le ministère des Transports terrestres et aériens. Le dialogue, conduit avec le ministre Yankoba Diémé, a permis des avancées sur six des dix points de revendication, jugées toutefois insuffisantes par les syndicalistes pour lever le mot d’ordre.

Dans un communiqué officiel, les autorités ont salué des progrès « significatifs », notamment sur la modernisation du contrôle technique. Il est prévu le déploiement de bancs mobiles dans les régions afin de limiter les déplacements vers Dakar. Ce dispositif devrait être opérationnel d’ici fin avril 2026, avec une évaluation annoncée en juin.

Sur la question du pesage, des instructions fermes ont été données pour mettre fin aux tracasseries sur les routes. Une normalisation des contrôles est annoncée avec effet immédiat, accompagnée d’un suivi permanent pour garantir son application.

Parmi les autres mesures, figure la régularisation administrative des véhicules, notamment des cartes grises. Un processus de correction des anomalies est en cours, avec un délai de six mois et la publication prochaine d’une circulaire explicative pour les usagers.

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Les autorités ont également évoqué une harmonisation des contrôles routiers par les Forces de défense et de sécurité, afin de réduire les abus. La vidéo-verbalisation est envisagée comme un outil clé pour moderniser et assainir le secteur.

Enfin, une réforme en profondeur des gares routières est engagée. Elle prévoit la modernisation des infrastructures, la mise en place de comités de gestion et l’élaboration d’une cartographie nationale du transport.

Malgré ces avancées, les syndicats estiment que les garanties restent insuffisantes. Un cadre de dialogue permanent a été mis en place à travers un comité tripartite réunissant l’État, les syndicats et les acteurs du secteur, chargé de poursuivre les négociations sur les points restants

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