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Affaire Pape Cheikh Diallo : ce qui a conduit à l’arrestation du Dr Serigne Mourtalla Gueye

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XALIMANEWS:L’affaire Pape Cheikh Diallo impliquant le Dr Serigne Mourtalla Gueye continue de faire grand bruit. Le médecin, chef du service de la transfusion sanguine au Centre national de transfusion sanguine (CNTS), a été interpellé suite à une opposition émise par la brigade de Keur Massar le 27 mars.

De retour de Paris via Casablanca à bord d’un vol de la RAM, face aux gendarmes venus l’arrêter, la blouse blanche a tenté de mettre fin à ses jours après avoir inhalé une substance contenue dans une bouteille étiquetée « Rodman », le plongeant dans un état de somnolence avancée, indiqué Libération dans sa publication du jour

Les tests effectués sur lui, dans le cadre d’intervention de la Cellule anti-trafic (Cat) après une demande d’intervention du médecin du Samu de l’Aibd, ont révélé la présence d’opium et de Thc, un composant du cannabis; « la sécurité du sang au Sénégal demeure pleinement garantie », rassure le Cnts.

Face à l’émoi suscité, le CNTS a tenu à rassurer, affirmant que « la sécurité du sang au Sénégal demeure pleinement garantie ».

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À noter que le Dr Serigne Mourtalla Gueye est 9e amant présumé de Pape Cheikh depuis l’éclatement de cette affaire.

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