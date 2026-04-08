Maimouna Bousso critique la fondation de la première dame et réclame plus de transparence

XALIMANEWS: eLa création annoncée d’une fondation nationale baptisée « Sénégal solidaire » suscite déjà de vives réactions dans l’opinion publique. Parmi les voix critiques, celle de Maimouna Bousso interpelle sur ce qu’elle considère comme une contradiction majeure entre le discours affiché et la réalité observée au sommet de l’État.

Dans une publication engagée, elle pose une question centrale : s’agit-il d’une véritable initiative de solidarité nationale ou de « l’accouchement programmé d’un système » que les Sénégalais avaient pourtant combattu ces dernières années ?

Selon elle, durant les deux premières années du pouvoir en place, le peuple sénégalais n’a perçu aucun signe visible d’unité ou de solidarité au sein du cercle présidentiel. Elle évoque une absence totale de gestes symboliques entre les deux épouses du chef de l’État, pourtant présentes pour la première fois de manière officielle au Palais. Ni interaction publique, ni image de cohésion n’auraient été offertes en exemple, regrette-t-elle.

Dans ce contexte, l’annonce de la fondation « Sénégal solidaire » apparaît, à ses yeux, en décalage avec les valeurs qu’elle prétend incarner. « De quelle solidarité parlons-nous, lorsque ceux qui doivent l’incarner n’en donnent aucun signe ? », s’interroge-t-elle.

Toutefois, Maimouna Bousso précise qu’elle n’est pas opposée à l’engagement des épouses du Président dans des actions sociales. Elle souligne même que leur implication pourrait être bénéfique pour les populations, à condition qu’elle s’inscrive dans un cadre institutionnel clair, transparent et responsable. Elle insiste notamment sur la nécessité de travailler en synergie avec les structures déjà existantes, telles que les ministères en charge de la Famille ou de l’Éducation.

Ce qu’elle rejette fermement, en revanche, c’est la mise en place de fondations parallèles qui échapperaient au contrôle public. Elle met en garde contre les risques de circuits financiers opaques, susceptibles de favoriser des influences, du lobbying ou des pressions, sans véritable obligation de reddition des comptes.

Pour Maimouna Bousso, le Sénégal n’a pas besoin de structures supplémentaires aux contours flous, mais plutôt d’une gouvernance exemplaire fondée sur la transparence, la cohérence et la responsabilité.

En conclusion, elle rappelle que ces pratiques ont été dénoncées par le passé et prévient qu’elles ne sauraient être tolérées aujourd’hui, au risque de trahir les attentes du peuple sénégalais