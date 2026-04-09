A la UneActualites

Fondation « Sénégal Solidaire » : Ce que Marie Khone Faye et Absa Faye veulent changer pour la santé des Sénégalais

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: La scène institutionnelle sénégalaise marque un tournant inédit avec l’implication simultanée des deux Premières dames du président Bassirou Diomaye Faye. En effet, Marie Khone Faye et Absa Faye ont conjointement procédé, ce mercredi, au lancement officiel des activités de la fondation nationale « Sénégal Solidaire ».

Cette initiative s’inscrit dans la continuité institutionnelle, rappelant l’action de Marieme Faye Sall à travers sa fondation « Servir le Sénégal ». Mais elle se distingue par une particularité : pour la première fois, deux Premières dames portent ensemble un projet d’envergure nationale, symbolisant une approche inédite du rôle présidentiel au Sénégal.

Dès son lancement, la fondation « Sénégal Solidaire » a posé un acte fort avec la pose de la première pierre d’un futur centre national de dépistage des cancers. Ce projet est réalisé en partenariat avec la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, acteur majeur engagé dans la prévention et la lutte contre cette maladie.

L’objectif est clair : améliorer l’accès au dépistage précoce, encore insuffisant au Sénégal, et réduire la mortalité liée aux cancers grâce à une meilleure prise en charge. Ce centre ambitionne ainsi de devenir une référence nationale en matière de prévention et de diagnostic.

DEPECHES

Gestion 2025 du FADP : le patronat de la presse dénonce des irrégularités et prépare des recours
Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang : un rapport de l’IGF pourrait tout changer
Grève des transports : Bassirou Diomaye Faye exige un retour immédiat à la normale
Dakar : un nouveau réseau de bus en vue, Ousmane Sonko accélère le projet

Au-delà de l’aspect sanitaire, cette initiative ouvre également un nouveau chapitre dans la gouvernance sociale au sommet de l’État. L’engagement conjoint de Marie Khone Faye et Absa Faye pourrait redéfinir le rôle des Premières dames, en le rendant plus inclusif et collaboratif.

Avec « Sénégal Solidaire », les deux Premières dames affichent une volonté commune : inscrire leur action dans la durée et répondre concrètement aux défis sociaux majeurs du pays. Une dynamique nouvelle qui ne manquera pas de susciter à la fois espoirs et débats dans l’opinion publique sénégalaise

Share This Article
Previous Article Grève des transports : Bassirou Diomaye Faye exige un retour immédiat à la normale
Next Article Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang : un rapport de l’IGF pourrait tout changer
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 08 avril 2024

Actualites

Maimouna Bousso critique la fondation de la première dame et réclame plus de transparence

A la UneActualites

Médias sous pression : le Conseil constitutionnel recadre la loi sur le CNRM

Actualites

Fraude internationale : comment UBA a été dépouillée par des pirates 

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Supporters sénégalais incarcérés : Patrice Motsepe reconnaît une responsabilité de la CAF

Football

Libye : clap de fin pour Aliou Cissé, un départ digne

Lutte

Roi des arènes… mais portefeuille touché : Sa Thiès frappé par une lourde amende

A la Une Football

Dakar : Le Président de la CAF Patrice Motsepe reçu par Bassirou Diomaye Faye ce mercredi au Palais

Lutte

Lutte traditionnelle à Ndangane Sambou 2026 : Ngagne Séne sacré roi des poids lourds