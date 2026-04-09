XALIMANEWS: La scène institutionnelle sénégalaise marque un tournant inédit avec l’implication simultanée des deux Premières dames du président Bassirou Diomaye Faye. En effet, Marie Khone Faye et Absa Faye ont conjointement procédé, ce mercredi, au lancement officiel des activités de la fondation nationale « Sénégal Solidaire ».

Cette initiative s’inscrit dans la continuité institutionnelle, rappelant l’action de Marieme Faye Sall à travers sa fondation « Servir le Sénégal ». Mais elle se distingue par une particularité : pour la première fois, deux Premières dames portent ensemble un projet d’envergure nationale, symbolisant une approche inédite du rôle présidentiel au Sénégal.

Dès son lancement, la fondation « Sénégal Solidaire » a posé un acte fort avec la pose de la première pierre d’un futur centre national de dépistage des cancers. Ce projet est réalisé en partenariat avec la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, acteur majeur engagé dans la prévention et la lutte contre cette maladie.

L’objectif est clair : améliorer l’accès au dépistage précoce, encore insuffisant au Sénégal, et réduire la mortalité liée aux cancers grâce à une meilleure prise en charge. Ce centre ambitionne ainsi de devenir une référence nationale en matière de prévention et de diagnostic.

Au-delà de l’aspect sanitaire, cette initiative ouvre également un nouveau chapitre dans la gouvernance sociale au sommet de l’État. L’engagement conjoint de Marie Khone Faye et Absa Faye pourrait redéfinir le rôle des Premières dames, en le rendant plus inclusif et collaboratif.

Avec « Sénégal Solidaire », les deux Premières dames affichent une volonté commune : inscrire leur action dans la durée et répondre concrètement aux défis sociaux majeurs du pays. Une dynamique nouvelle qui ne manquera pas de susciter à la fois espoirs et débats dans l’opinion publique sénégalaise