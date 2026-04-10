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Ousmane Sonko fixe les mesures pour assurer un approvisionnement suffisant en moutons pour la Tabaski 2026

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XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko a pris les devants en perspective de la fête de la Tabaski 2026. Dans une circulaire rendue publique ce vendredi, il a instruit plusieurs ministères sectoriels de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir un approvisionnement suffisant du marché national en moutons.

Dans ce document, le chef du gouvernement insiste sur la nécessité de privilégier à la fois l’offre nationale et les flux habituels en provenance de la sous-région, notamment du Mali et de la Mauritanie.

La fête musulmane de l’Aïd el-Kebir, communément appelée Tabaski, est prévue aux alentours du 27 mai 2026. À cet effet, le Premier ministre demande aux ministres concernés de mettre en œuvre des mesures visant à assurer une couverture optimale des besoins nationaux.

Parmi les dispositions annoncées figure le renforcement du dispositif de sécurité sur toute la chaîne d’approvisionnement et de commercialisation des moutons. Cela concerne notamment les points de passage frontaliers, les axes de convoyage, les zones d’attente ainsi que les points de vente.

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La circulaire prévoit également, sur la période allant du 11 avril au 30 juin 2026, une série de mesures d’accompagnement. Il s’agit entre autres de l’assouplissement des contrôles sur les véhicules transportant des moutons à destination du territoire national, de l’exonération des droits et taxes sur les moutons destinés à la Tabaski, ainsi que de l’autorisation de la présence de trois bergers à bord de chaque camion pour assurer la surveillance des animaux.

Par ailleurs, Ousmane Sonko a insisté sur le strict respect des normes sanitaires, conformément au décret relatif à la police sanitaire des animaux domestiques, afin de garantir des conditions d’hygiène et de sécurité optimales durant cette période.

Ces directives interviennent à la suite des instructions du Président de la République, qui a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une bonne organisation de la Tabaski 2026, un événement majeur dans la vie nationale.

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