Du nouveau dans l’affaire Farba Ngom

XALIMANEWS: Demba Ngom, frère cadet de Farba Ngom, semble progressivement sortir de ses ennuis judiciaires. La Chambre d’accusation financière a décidé de lever la mesure de surveillance électronique dont il faisait l’objet. Déjà remis en liberté après la levée de son mandat de dépôt en décembre dernier, il bénéficie ainsi d’un nouvel assouplissement de son contrôle judiciaire, selon des informations rapportées par Les Échos.

Au départ, le juge d’instruction Idrissa Diarra s’était opposé à la levée du bracelet électronique. Mais les avocats de Demba Ngom, conduits par Me Alassane Cissé, ont contesté cette décision devant la juridiction compétente. Leur recours a finalement abouti, la défense ayant mis en avant des « contestations sérieuses » concernant les faits reprochés à leur client. Cette décision vient ainsi infirmer l’ordonnance initiale du magistrat instructeur. Durant toute la procédure, Demba Ngom a maintenu sa ligne de défense, niant toute implication et affirmant que ses activités se limitaient à la sous-région, sans lien avec celles de son frère.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre du dossier judiciaire visant Farba Ngom, maire des Agnam et responsable de l’Alliance pour la République (APR). Ce dernier est en détention depuis février, poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des fonds publics et blanchiment de capitaux. L’enquête porte sur un montant estimé à 31 milliards de francs CFA, mis en lumière par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).

C’est dans ce contexte que Demba Ngom avait été arrêté en avril par la Division des investigations criminelles (DIC), agissant sur commission rogatoire. Une perquisition effectuée à son domicile avait permis aux enquêteurs de découvrir un coffre-fort contenant 100 millions de francs CFA. Bien que l’intéressé ait toujours soutenu que cet argent provenait de ses activités commerciales, les enquêteurs soupçonnaient qu’il s’agissait de fonds détenus pour le compte de son frère.

Inculpé pour complicité d’escroquerie et blanchiment de capitaux, Demba Ngom avait été placé sous mandat de dépôt à la fin du mois d’avril, en même temps que son co-inculpé Abdou Aziz Kane, un tailleur présenté comme un proche. Après plusieurs mois de détention, les deux hommes avaient obtenu une liberté provisoire en décembre, accompagnée d’un placement sous bracelet électronique.

Depuis, la procédure semble évoluer en leur faveur. La décision récente de la Chambre d’accusation financière fait suite à celle concernant Abdou Aziz Kane, qui avait déjà obtenu la levée de son bracelet électronique en mars. Pour la défense, la prochaine étape est désormais claire : obtenir un non-lieu, afin de mettre un terme définitif aux poursuites engagées contre Demba Ngom.