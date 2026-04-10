Thierno Bocoum dénonce un « désordre au sommet de l’État » et recadre la porte-parole du gouvernement

XALIMANEWS: Dans une sortie critique, Thierno Bocoum, président du mouvement AGIR-LES LEADERS, s’est vivement insurgé contre la prise de position de la porte-parole du gouvernement dans une controverse impliquant le Premier ministre. Selon lui, cette intervention traduit un malaise profond au sommet de l’État.

L’opposant estime que le fait pour la porte-parole de descendre dans l’arène publique pour défendre le chef du gouvernement, accusé d’avoir outrepassé ses prérogatives en s’immisçant dans des questions diplomatiques, constitue un signal préoccupant. À ses yeux, cela révèle un « désordre » dans le fonctionnement des institutions.

Rappelant les principes fondamentaux de l’organisation de l’État, Thierno Bocoum souligne que la conduite de la diplomatie relève exclusivement du Président de la République. Toute confusion à ce niveau, avertit-il, ne saurait être anodine. Elle traduirait soit une méconnaissance des équilibres institutionnels, soit une volonté délibérée de les remettre en cause.

Plus inquiétant encore, selon lui, reste l’attitude du chef de l’État face à ces « empiètements répétés ». Il juge que le silence et l’inaction présidentielle contribuent à affaiblir la fonction présidentielle, laissant apparaître un pouvoir contourné et fragilisé.

Dans le même sillage, le leader politique critique la posture adoptée vis-à-vis des partisans du pouvoir, notamment à travers l’appel à « endurer » (« mougnelélénema »). Une exhortation qu’il juge inappropriée dans un contexte où les Sénégalais attendent des réponses claires et une gouvernance assumée.

S’interrogeant sur les motivations réelles derrière cette situation, il évoque des ambitions politiques déjà tournées vers l’élection présidentielle de 2029. Il dénonce ainsi un entourage davantage préoccupé, selon lui, par des calculs politiques que par la consolidation des institutions.

Pour Thierno Bocoum, cette dynamique contribue à banaliser l’autorité du chef de l’État, désormais perçu comme un obstacle dans la perspective des prochaines échéances électorales.

En conclusion, il appelle à un sursaut, estimant qu’un peuple ne peut être gouverné ni dans l’attente permanente ni dans la résignation. « Le Sénégal mérite mieux », affirme-t-il, plaidant pour un État lisible, une autorité pleinement assumée et des institutions respectées.