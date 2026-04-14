Migration circulaire Sénégal–Espagne : Amadou Chérif Diouf salue un taux de retour record de 88,21 % en 2025

XALIMANEWS: Le Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’Extérieur, Amadou Chérif Diouf, a salué les avancées notables enregistrées dans le cadre du programme de migration circulaire entre le Sénégal et l’Espagne.

En marge de la première phase de sélection pour la campagne 2026, il a rencontré des membres de l’association des migrants circulaires. Cette rencontre a été l’occasion pour l’autorité de mettre en avant leur sens du patriotisme, illustré par leur retour systématique au pays à l’issue de leurs contrats de travail.

Selon lui, cet engagement citoyen contribue fortement à l’amélioration du taux de retour des travailleurs saisonniers. Les chiffres témoignent d’une progression significative : ce taux est passé de 37,40 % en 2023 à 88,21 % en 2025.

Cette dynamique positive vient conforter les efforts des autorités dans la promotion d’une migration régulière, organisée et bénéfique aussi bien pour les travailleurs que pour les deux pays partenaires.