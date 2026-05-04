Innovation en Afrique : le Sénégal représenté à Libreville par El Malick Ndiaye

XALIMANEWS: Le Sénégal a pris part, ce dimanche 3 mai, au Forum International de Libreville pour l’Innovation et le Développement, à travers la présence du président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, représentant le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.

Cette participation fait suite à une invitation officielle du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, adressée à son homologue sénégalais. Elle illustre l’importance accordée par Dakar aux initiatives africaines visant à promouvoir l’innovation et le développement durable.

À travers cette présence de haut niveau, le Sénégal réaffirme son engagement en faveur des dynamiques de transformation économique sur le continent. Le forum constitue en effet un cadre d’échanges privilégié pour réfléchir aux leviers d’accélération du développement, dans un contexte marqué par des mutations technologiques rapides et de nouveaux défis économiques.

Par ailleurs, cette participation témoigne de la qualité des relations bilatérales entre Dakar et Libreville. Les deux capitales entretiennent une coopération soutenue, fondée sur une vision commune des enjeux liés à l’innovation, à la croissance et à la modernisation des économies africaines.

En prenant part à ce rendez-vous international, le Sénégal confirme ainsi sa volonté de jouer un rôle actif dans la construction d’un modèle de développement africain plus résilient, inclusif et tourné vers l’avenir