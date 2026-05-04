International

Innovation en Afrique : le Sénégal représenté à Libreville par El Malick Ndiaye

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le Sénégal a pris part, ce dimanche 3 mai, au Forum International de Libreville pour l’Innovation et le Développement, à travers la présence du président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, représentant le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.

Cette participation fait suite à une invitation officielle du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, adressée à son homologue sénégalais. Elle illustre l’importance accordée par Dakar aux initiatives africaines visant à promouvoir l’innovation et le développement durable.

À travers cette présence de haut niveau, le Sénégal réaffirme son engagement en faveur des dynamiques de transformation économique sur le continent. Le forum constitue en effet un cadre d’échanges privilégié pour réfléchir aux leviers d’accélération du développement, dans un contexte marqué par des mutations technologiques rapides et de nouveaux défis économiques.

Par ailleurs, cette participation témoigne de la qualité des relations bilatérales entre Dakar et Libreville. Les deux capitales entretiennent une coopération soutenue, fondée sur une vision commune des enjeux liés à l’innovation, à la croissance et à la modernisation des économies africaines.

DEPECHES

Mali : obsèques du ministre de la Défense Sadio Camara prévues ce jeudi à Bamako
Mali : deux jours de deuil national après l’assassinat du général Sadio Camara
Offensives armées au Mali : 16 blessés, les FAMA neutralisent plusieurs assaillants
Tirs présumés à Washington : Donald Trump évacué en pleine soirée officielle

En prenant part à ce rendez-vous international, le Sénégal confirme ainsi sa volonté de jouer un rôle actif dans la construction d’un modèle de développement africain plus résilient, inclusif et tourné vers l’avenir

Share This Article
Previous Article Ousseynou Ly : “Mon engagement reste intact”, son message après son départ de la Présidence
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

International

Mali sous tension : attaques coordonnées, Bamako secoué par des combats

A la UneInternational

L’ONU à l’épreuve de ses limites : le Secrétaire général entre influence morale et impuissance politique

A la UneInternational

Secrétaire général de l’ONU : Macky Sall face à une concurrence redoutable

International

Haute Cour de justice/ Dossier Ismaïla Madior Fall: Me Ciré Clédor Ly crée la surprise

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Beach wrestling : Ngagne Sène, Siny Bargny et Fallou Mbine Diab mènent le Sénégal vers 3 médailles d’or

Football

5 défaites en 10 matchs : Beye face à une statistique inquiétante à l’OM

Lutte

Lutte sénégalaise : Gris Bordeaux terrasse Siteu en France contre toute attente

Football

Ibrahima Mbaye frappe fort : but dès la 6e minute contre Lorient

Lutte

Ada Fass provoque Sathies : « Je suis plus fort, je vais le battre facilement »