Diaspora : le Secrétaire d’État Amadou Chérif Diouf attendu à Bordeaux pour une rencontre majeure avec les Sénégalais de l’extérieur

XALIMANEWS: Le Consulat général du Sénégal à Bordeaux annonce la visite officielle du Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’Extérieur, Amadou Chérif Diouf, prévue le dimanche 03 mai 2026. Cette rencontre avec la communauté sénégalaise s’inscrit dans une dynamique de renforcement des services et de prise en charge des préoccupations de la diaspora.

Selon le communiqué signé par le consul général Abdoulaye Diallo, cette tournée sera marquée par plusieurs temps forts. Il s’agira d’abord du lancement symbolique du cycle de modernisation des services consulaires, notamment à travers le déploiement du e-consulat. À cette occasion, sera également présentée et officiellement lancée l’Assurance Rapatriement Diaspora en partenariat avec la compagnie NSIA-Vie.

La visite sera aussi l’occasion de dévoiler la nouvelle carte d’identité consulaire, un outil attendu pour faciliter les démarches administratives des Sénégalais vivant à l’étranger.

Par ailleurs, des partenariats stratégiques seront signés avec des promoteurs immobiliers privés, notamment SAGE et Immosen. Ces accords visent à améliorer l’accès au logement pour les Sénégalais de l’extérieur, une problématique récurrente au sein de la diaspora.

Le lieu de la rencontre sera communiqué dans les prochains jours, précise le consulat, qui invite d’ores et déjà les Sénégalais établis dans la région à prendre part à cet échange avec les autorités.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté des autorités sénégalaises de maintenir un lien fort avec leur diaspora et d’apporter des réponses concrètes à leurs attentes.