Réforme de l’Imprimerie nationale : Ousmane Sonko veut un outil moderne pour renforcer la souveraineté de l’État

XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko a proposé, mercredi à Dakar, une réforme majeure visant à doter le Sénégal d’une nouvelle imprimerie nationale « moderne et performante ». Une initiative présentée comme un levier essentiel pour améliorer la gouvernance et sécuriser les documents officiels.

Selon la secrétaire d’État chargée des Relations avec les institutions, Marie Rose Faye, cette réforme s’inscrit dans une dynamique globale de souveraineté nationale, de rationalisation des dépenses publiques, de modernisation de l’administration et de sécurisation des actes officiels.

Lors du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a dressé un état des lieux de l’Imprimerie nationale, structure administrative sous tutelle du Secrétariat général du gouvernement, disposant d’une autonomie financière partielle. Malgré un personnel limité, l’institution bénéficie, selon lui, de ressources humaines qualifiées et d’un parc de machines diversifié.

Des avancées ont été notées ces dernières années, notamment dans le cadre de la transformation numérique. Depuis 2021, l’Imprimerie nationale, basée à Rufisque, a entamé la publication الإلكترونية du Journal officiel et développé l’application « Fatou », marquant un pas vers la dématérialisation.

Cependant, des insuffisances persistent. La mission de l’Imprimerie reste principalement centrée sur la publication des textes législatifs et réglementaires, avec des performances jugées en deçà de son potentiel. En cause : un cadre juridique inadapté et des capacités de production limitées.

Face à ce constat, la réforme envisagée prévoit la mise en place d’un nouveau cadre de gouvernance, l’adoption d’un modèle économique innovant et la conclusion d’un partenariat stratégique pour renforcer les capacités techniques et technologiques, à travers des investissements conséquents.

L’État ambitionne également de réduire progressivement les coûts liés à l’externalisation et de déployer un plan robuste de digitalisation, afin de repositionner l’Imprimerie nationale comme un outil stratégique au service de l’administration et de la souveraineté nationale.