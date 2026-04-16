Arrestation de Kemi Seba en Afrique du Sud : une extradition vers le Bénin en cours après des accusations de coup d’État

XALIMANEWS: L’activiste panafricaniste Kemi Seba a été interpellé en Afrique du Sud, alors qu’il faisait déjà l’objet d’un mandat d’arrêt émis par le Bénin. Les autorités béninoises l’accusent d’avoir soutenu la tentative de coup d’État avortée de décembre visant le président Patrice Talon.

Selon la police sud-africaine, il a été arrêté à Pretoria en compagnie de son fils pour des faits liés à une entrée illégale présumée au Zimbabwe. Les deux hommes auraient tenté de rejoindre l’Europe via ce pays, avec l’aide d’un passeur rémunéré.

Placés en détention provisoire, ils doivent comparaître le 20 avril 2026, tandis qu’une procédure d’extradition vers le Bénin est en cours.

Fondateur de l’ONG « Urgences panafricanistes », Kemi Seba est poursuivi à Cotonou pour incitation à la rébellion et atteinte à la sûreté de l’État. Il s’était notamment illustré en saluant publiquement le putsch manqué du 7 décembre, rapidement neutralisé par les forces béninoises avec le soutien d’alliés étrangers.

Déjà interpellé par le passé, il a également été cité dans une enquête en France portant sur de supposés liens avec le groupe paramilitaire russe Wagner, fondé par Evgueni Prigojine.

Cette affaire intervient dans un contexte où le Bénin est pointé du doigt par certaines organisations internationales pour des pratiques jugées répressives au-delà de ses frontières.