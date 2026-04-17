Éducation : accord entre l’État et le G7 pour sauver l’année scolaire 2025-2026

XALIMANEWS: Le gouvernement sénégalais et le G7, une intersyndicale regroupant les sept principaux syndicats du secteur de l’éducation et de la formation, ont signé jeudi un protocole d’accord visant à sauver l’année académique 2025-2026.

Cette signature est intervenue à l’issue d’une longue séance de négociations entre les ministres concernés et les responsables syndicaux. Les discussions ont porté sur le niveau d’exécution des engagements pris le 7 avril 2026, avant d’aboutir à un consensus sur l’essentiel des revendications.

Cette rencontre marathon avait pour objectif de finaliser et consolider le protocole d’accord, dans un contexte marqué par des tensions et des mouvements de grève récurrents dans le secteur.

L’État a ainsi consenti à plusieurs engagements majeurs, notamment sur le statut des décisionnaires ainsi que sur la réforme liée à l’âge de la retraite, désormais fixé à 65 ans.

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal, est revenu sur la complexité des négociations. Il a souligné que le processus « n’a pas été évident », évoquant des discussions intenses ayant duré plusieurs jours et nuits. Selon lui, les deux parties ont fait preuve de responsabilité malgré des moments parfois difficiles.

De son côté, le secrétaire général du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen-secondaire (CUSEMS), Aliou Diouf, a indiqué que l’intérêt national a primé dans la décision de signer cet accord. Il a toutefois rappelé que les crises répétitives dans le système éducatif sont souvent liées au non-respect des engagements pris par le passé.

Ainsi, au-delà de la signature, les syndicats attendent désormais une mise en œuvre effective des mesures convenues, condition essentielle pour éviter de nouvelles perturbations dans le secteur éducatif.