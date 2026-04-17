Affaire des deux téléphones : coup de théâtre, Farba Ngom blanchi par la justice

XALIMANEWS: Nouveau rebondissement dans l’affaire dite des « deux téléphones » impliquant Farba Ngom. La Chambre d’accusation a purement et simplement annulé l’ensemble de la procédure engagée contre lui.

Cette décision judiciaire concerne notamment les procès-verbaux d’audition, le procès-verbal d’inculpation ainsi que le réquisitoire supplétif introduit par le parquet pour demander son inculpation.

Pour rappel, cette affaire avait éclaté après la découverte de deux téléphones portables dans la cellule de Farba Ngom au pavillon spécial de la prison, en violation du règlement pénitentiaire.

L’exploitation de ces appareils avait révélé de nombreuses communications, y compris avec des acteurs politiques, des journalistes et même des échanges de documents judiciaires confidentiels, ce qui avait conduit à l’ouverture d’une enquête.

Cependant, la défense avait rapidement dénoncé de graves irrégularités dans la procédure, notamment l’exploitation des téléphones sans l’accord du mis en cause ni la présence de ses avocats, estimant qu’il s’agissait d’une violation de ses droits.

C’est précisément sur ces failles procédurales que la Chambre d’accusation s’est appuyée pour invalider toute la procédure.

Autre élément clé : le parquet général n’ayant pas introduit de pourvoi en cassation dans les délais légaux, la décision devient définitive.

En conséquence, le dossier lié à l’affaire des deux téléphones est désormais totalement clos sur le plan judiciaire