Politique

Réforme du Code électoral : l’opposition dénonce une “loi taillée sur mesure” et appelle à la mobilisation

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XALIMANEWS: La réforme annoncée du Code électoral continue de susciter de vives réactions dans le paysage politique sénégalais. Selon plusieurs quotidiens, dont WalfQuotidien, l’opposition est désormais “en mode Gatsa-Gatsa” face à la proposition de loi portant modification des articles L29 et L30 du Code électoral.

Au cœur de la contestation, les partis regroupés au sein du Front de résistance pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) dénoncent une initiative qu’ils jugent profondément orientée politiquement. Front de résistance pour la défense de la démocratie et de la République estime qu’il s’agit d’une “loi personnalisée”, conçue selon eux pour répondre à des enjeux individuels.

Une réforme jugée “taillée sur mesure”

Pour les opposants, la modification des articles L29 et L30 du Code électoral vise principalement les conditions de radiation des listes électorales, notamment en cas de condamnation judiciaire. Ils accusent les députés du parti au pouvoir de vouloir faire passer une réforme “taillée à la mesure d’un seul homme”.

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Le parti au pouvoir, Pastef, à l’origine de la proposition via son groupe parlementaire, est directement visé par ces critiques. L’opposition y voit une “manœuvre personnalisée” et un “recul démocratique sans précédent”.

Appel à la mobilisation

Dans ce contexte tendu, le FDR appelle à la résistance et exige le retrait pur et simple de la proposition de loi. Le mouvement annonce également des manifestations en collaboration avec les forces vives et la société civile.

Les opposants dénoncent en outre une rupture du “consensus de 1992”, tradition politique ayant permis jusque-là des concertations autour des grandes réformes électorales afin de préserver la confiance dans le système électoral sénégalais.

Vers une nouvelle tension politique ?

Cette nouvelle controverse autour du Code électoral ravive les tensions entre pouvoir et opposition, dans un climat politique déjà marqué par de fortes crispations. La suite du processus législatif et les réactions de la société civile seront déterminantes pour la suite de ce dossier sensible.

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