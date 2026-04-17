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Crises mondiales : El Malick Ndiaye sonne l’alerte depuis Istanbul

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XALIMANEWS: Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, a lancé un appel fort à un sursaut collectif face aux crises multidimensionnelles qui secouent le monde, lors de son intervention à Istanbul, en Turquie.

S’exprimant dans le cadre de la 152ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP), qui se tient du 15 au 19 avril 2026, il a souligné que les crises actuelles ne sont pas le fruit du hasard, mais résultent de choix, d’inactions et parfois de renoncements.

Devant ses homologues parlementaires, il a dressé le tableau d’un monde confronté à une accumulation de crises aux conséquences profondes et durables. « L’espoir sans actes n’est qu’un mirage » et « la paix sans justice n’est qu’une trêve fragile », a-t-il averti.

Dans son plaidoyer, le responsable sénégalais a insisté sur la nécessité d’investir davantage dans l’éducation à la paix, d’impliquer les jeunes dans les processus décisionnels et de mieux intégrer les préoccupations des générations futures dans les politiques publiques.

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Il a également mis en avant le rôle central des parlements, qu’il considère comme des piliers de la démocratie et de l’équilibre institutionnel. À ce titre, il a évoqué les réformes engagées au Sénégal pour renforcer le contrôle de l’action gouvernementale.

Dans la même dynamique, Malick Ndiaye a appelé à consolider les mécanismes d’évaluation des politiques publiques afin de renforcer la confiance des citoyens et garantir la stabilité démocratique.

Enfin, il a plaidé pour une diplomatie parlementaire plus active, axée sur le dialogue entre les peuples, la prévention des conflits et le renforcement de la coopération internationale. Il a exhorté les dirigeants du monde à léguer aux générations futures un héritage fondé sur l’engagement, le courage et la justice, plutôt que « la honte des renoncements ».

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