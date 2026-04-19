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Diplomatie parlementaire : Dakar accélère son positionnement international

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XALIMANEWS: En marge de la 152ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP), tenue à Istanbul, le Sénégal a multiplié les rencontres bilatérales de haut niveau, confirmant son engagement en faveur d’une diplomatie parlementaire active et stratégique.

Le responsable sénégalais a ainsi entamé une série d’échanges avec plusieurs figures majeures de la scène parlementaire internationale. Parmi elles, Godswill Obot Akpabio, Président du Sénat de la Nigeria. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, notamment à travers une intensification des échanges économiques et la consolidation de partenariats stratégiques. Les deux parties ont également évoqué le rôle du Parlement de la CEDEAO, dans un contexte régional marqué par de nombreux défis.

Dans la même dynamique, des échanges ont eu lieu avec Khalid bin Hilal Al Ma’awali, Président du Conseil de la Shura du Oman. Les discussions ont mis l’accent sur les visites officielles à venir ainsi que sur le renforcement des liens d’amitié et de coopération interparlementaire entre les deux pays.

Le Sénégal a également échangé avec Numan Kurtulmuş, Président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les deux responsables ont abordé les perspectives de développement des relations bilatérales, notamment à travers la coopération économique, la diplomatie parlementaire et la création envisagée d’un groupe d’amitié parlementaire.

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Autre rencontre notable, celle avec Milton Dick, Président de la Chambre des représentants d’Australie. Les échanges ont porté sur la coopération dans le domaine des ressources naturelles, en particulier minières. Un accent particulier a été mis sur l’expérience australienne en matière de régulation du numérique, notamment la législation encadrant l’accès des mineurs aux réseaux sociaux.

Enfin, les discussions ont également abordé la situation au Moyen-Orient, avec un appel commun à la poursuite des négociations en faveur d’une paix durable, fondée sur le dialogue et le respect du droit international.

À travers ces rencontres, le Sénégal réaffirme son positionnement sur la scène internationale, en misant sur un multilatéralisme actif, une coopération renforcée entre les peuples et une diplomatie parlementaire tournée vers la paix et le développement.

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