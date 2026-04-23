Sénégal : reprise stratégique du bloc gazier Yakaar-Teranga, un tournant énergétique majeur

XALIMANEWS— Le gouvernement sénégalais a annoncé une avancée décisive dans la gestion de ses ressources énergétiques. Le 22 avril 2026, un accord de retrait conjoint a été signé entre la société américaine Kosmos Energy et la compagnie nationale PETROSEN, concernant la licence du bloc gazier offshore de Cayar, connu sous le nom de Yakaar-Teranga.

Selon les autorités, cet accord, conclu sans contrepartie financière pour le Sénégal, ouvre la voie à une reprise totale du projet par PETROSEN. La décision sera formalisée par un arrêté ministériel, permettant à la compagnie nationale de détenir désormais l’exclusivité de l’exploitation de ce gisement considéré comme l’un des plus prometteurs du bassin sédimentaire sénégalais.

Dans une déclaration officielle, le Premier ministre Ousmane Sonko a salué « une victoire majeure », inscrivant cette opération dans une stratégie plus large de souveraineté économique. Il a souligné que cette reprise s’inscrit dans la continuité d’un engagement politique visant à renégocier, voire récupérer, les actifs jugés défavorablement attribués par le passé.

Le champ Yakaar-Teranga avait initialement été attribué dans des conditions controversées à l’homme d’affaires Frank Timis, en parallèle du bloc gazier de Saint-Louis, partagé avec la Mauritania. Ces attributions remontent à l’ère de l’ancien président Macky Sall, régulièrement critiquée pour son manque de transparence dans la gestion des ressources naturelles.

La récupération de Yakaar-Teranga apparaît ainsi comme l’aboutissement d’un processus politique et technique engagé depuis près d’une décennie. Elle marque une volonté affirmée de renforcer le contrôle national sur les ressources stratégiques, dans un contexte où les hydrocarbures sont appelés à jouer un rôle clé dans le développement économique du pays.

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, ainsi que le directeur général de PETROSEN, Alioune Gueye, ont été félicités pour leur rôle dans la conclusion de cet accord, salué pour sa rigueur et son alignement avec les orientations gouvernementales.

Au-delà de cet accord, les autorités laissent entrevoir d’autres révisions à venir dans le secteur extractif. Une dynamique qui pourrait redéfinir durablement les relations entre l’État sénégalais et les compagnies internationales opérant sur son territoire.

Alors que le Sénégal s’apprête à entrer pleinement dans l’ère de la production gazière, cette décision pourrait bien constituer un jalon fondateur dans la quête de souveraineté énergétique et de justice économique du pays.