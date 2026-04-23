Djoloff sous tension : 22 homosexuels arrêtés, une mobilisation générale lancée

XALIMANEWS: Le maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, a appelé à une large mobilisation des populations du Djoloff, à la suite de l’arrestation de 22 personnes dans une affaire de mœurs qui suscite une vive émotion dans la localité.

Selon des sources sécuritaires, les individus interpellés sont soupçonnés d’appartenir à un réseau présumé structuré autour de rencontres clandestines. Ce réseau aurait des ramifications dans plusieurs zones, notamment à Linguère, Dahra, Barkédji et Mbacké.

Les mis en cause font face à plusieurs chefs d’accusation, dont association de malfaiteurs, harcèlement sexuel, incitation à la débauche, ainsi que collecte et diffusion d’images à caractère pornographique. Certains pourraient également être poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui et, dans des cas spécifiques, pour transmission volontaire du VIH/Sida.

S’exprimant mercredi à l’issue d’une rencontre tenue à la grande mosquée du quartier Thielly Sud, le maire a insisté sur l’ampleur médiatique de l’affaire. Il a souligné que la commune est aujourd’hui au cœur des discussions nationales et sur les réseaux sociaux.

Selon lui, cette situation a profondément choqué les populations locales et risque d’entacher la réputation du département, jusque-là considéré comme un espace à forte cohésion sociale.

Face à cette crise, une concertation élargie a été engagée avec l’ensemble des acteurs locaux, incluant les autorités administratives, les forces de sécurité, les services de santé et d’éducation, ainsi que les leaders religieux et coutumiers.

L’objectif est clair : définir une stratégie commune pour endiguer ce phénomène et prévenir toute recrudescence.

Dans cette dynamique, Aly Ngouille Ndiaye a particulièrement insisté sur la sensibilisation, appelant les populations à s’impliquer activement, notamment en direction de la jeunesse.

Il a également annoncé la mise en place d’un cadre de coordination soutenu par la mairie, destiné à structurer les actions de prévention et de communication.

Enfin, les imams ont été invités à renforcer les messages de sensibilisation à travers les conférences religieuses et les prêches du vendredi.